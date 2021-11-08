«Монако» пожелал удачи сборной России в матчах с Кипром и Хорватией
8 ноября, 23:30
«Монако» пожелал удачи сборной России в последних матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
«Головин вызван в сборную России на два решающих матча в квалификации чемпионата мира. Удачи, сборная России», — написано в Twitter клуба.
Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет 11 ноября в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноябре в Сплите со сборной Хорватии.
На данный момент Россия занимает первое в место в группе H с 19 очками на счету. Хорватия находится на втором, набрав 17 очков.
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