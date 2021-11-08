Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Монако» пожелал удачи сборной России в матчах с Кипром и Хорватией

8 ноября, 23:30
Теги:

«Монако» пожелал удачи сборной России в последних матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

«Головин вызван в сборную России на два решающих матча в квалификации чемпионата мира. Удачи, сборная России», — написано в Twitter клуба.

Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет 11 ноября в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноябре в Сплите со сборной Хорватии.

На данный момент Россия занимает первое в место в группе H с 19 очками на счету. Хорватия находится на втором, набрав 17 очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Поставили Чайковского, потом упс — и заиграл наш гимн!» Россиянку чествовали вопреки санкциям ВАДА
Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине
2
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры