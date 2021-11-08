«Монако» пожелал удачи сборной России в матчах с Кипром и Хорватией

«Монако» пожелал удачи сборной России в последних матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

«Головин вызван в сборную России на два решающих матча в квалификации чемпионата мира. Удачи, сборная России», — написано в Twitter клуба.

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Golo' appel? pour deux rencontres d?cisives avec la Russie dans le cadre des qualifications ? la Coupe du monde.



удачи, @TeamRussia ? pic.twitter.com/wph4A0XURA — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 8, 2021

Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет 11 ноября в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноябре в Сплите со сборной Хорватии.

На данный момент Россия занимает первое в место в группе H с 19 очками на счету. Хорватия находится на втором, набрав 17 очков.