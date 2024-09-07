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Сегодня, 11:02

Молодежная сборная России может сыграть против Таиланда вместо основной команды

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил «СЭ», что молодежная сборная России U-21 может провести товарищескую игру против Таиланда вместо основной сборной.

В субботу, 7 сентября основная сборная России должна была сыграть против тайцев, но игру отменили из-за тайфуна «Яги», который обрушился на столицу Вьетнама Ханой, в которой планировалось провести встречу.

«Сейчас решается вопрос с тем, что молодежная сборная может сыграть с Таиландом вместо основной команды», — сказал Митрофанов «СЭ».

На данный момент у молодежной сборной России на 9 сентября запланирован матч против Вьетнама.

Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
Максим Митрофанов
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