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Молодежная сборная России дважды сыграет с Саудовской Аравией на родине

Алина Савинова

Молодежная сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с командой Саудовской Аравии U-23 в следующем месяце, сообщает пресс-служба РФС.

Игры состоятся 5 и 8 сентября в Химках на стадионе «Родина» и будут открытыми для зрителей. Первый матч начнется в 17.00 по московскому времени, а второй — в 14.15.

Молодежная сборная России впервые с 2021 года сыграет на родине.

В июне молодежная национальная команда провела два матча со сверстниками из Узбекистана, одержав победы со счетом 3:0 и 6:3.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/15473
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