«Молодцы, мужики!» Раздевалка молодежной сборной России после матча с Сербией
Молодежная сборная России победила команду Сербии (1:0) в стартовом отборочном матче Евро-2021. В Instagram появилось видео из раздевалки российской команды после встречи.
«Выигрывает всегда команда, которая бьется и отдается. Все без исключения. Которая в запасе, которая в составе, которая вне заявки: коллектив играет, коллектив побеждает. Молодцы, мужики!» — произнес речь главный тренер команды Михаил Галактионов.
Правильные слова от Михаила Галактионова @galaktionov_official ? Поздравляем молодёжную сборную России с победой в первом официальном матче над Сербией (1:0). Единственный гол на счету Игоря Дивеева. Отличный старт квалификации ЕВРО-2021, парни, так держать!??? ? #СборнаяРоссии #U21 #РоссияСербия #НашиПарни