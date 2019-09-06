«Молодцы, мужики!» Раздевалка молодежной сборной России после матча с Сербией

Правильные слова от Михаила Галактионова @galaktionov_official ? Поздравляем молодёжную сборную России с победой в первом официальном матче над Сербией (1:0). Единственный гол на счету Игоря Дивеева. Отличный старт квалификации ЕВРО-2021, парни, так держать!??? ? #СборнаяРоссии #U21 #РоссияСербия #НашиПарни

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 6 Сен 2019 в 11:37 PDT