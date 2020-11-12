Молдавия — Россия: где смотреть, прямая трансляция матча начнется в 20.00
09:30
В четверг, 12 ноября, сборная России в Кишиневе сыграет товарищеский матч с Молдавией. Начало встречи — в 20.00 (мск).
В ноябре россияне также проведут еще две встречи в рамках Лиги наций: с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Молдавия — Россия. Видеотрансляция будет доступна на «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча Молдавия — Россия
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Молдавия — Россия: как закончится контрольный матч?
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