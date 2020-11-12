В четверг, 12 ноября, сборная России в Кишиневе проведет контрольный матч с Молдавией. Начало игры — в 20.00 (мск).

В ноябре россияне также проведут еще две встречи в рамках Лиги наций: с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Оба матча Россия сыграет на выезде.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Молдавия — Россия. Видеотрансляция будет доступна на «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча Молдавия — Россия