Молдавия — Россия: прямая трансляция матча
18:00
В четверг, 12 ноября, сборная России в Кишиневе проведет контрольный матч с Молдавией. Начало игры — в 20.00 (мск).
В ноябре россияне также проведут еще две встречи в рамках Лиги наций: с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Оба матча Россия сыграет на выезде.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Молдавия — Россия. Видеотрансляция будет доступна на «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча Молдавия — Россия
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Молдавия — Россия: как закончится контрольный матч?
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