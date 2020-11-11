Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Молдавия — Россия: прогноз Гришина на товарищеский матч 12 ноября

20:30
Теги:

Бывший тренер юношеской сборной России и молодежного состава ЦСКА Александр Гришин в беседе с «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Молдавией и вызове во взрослую сборную нападающего армейцев Федора Чалова.

— Перед матчем с Молдавией не должно быть никаких проблем, потому что соперник намного слабее нашей сборной, — сказал «СЭ» Гришин. — Чемпионат Молдавии также слабее, чем российский, поэтому, думаю, препятствий не возникнет, и наша сборная победит в этой встрече. Думаю, ситуация с Дзюбой никак не повлияет на остальных игроков, они готовятся к матчу и должны выходить на поле побеждать.

Если Черчесов изначально не панировал вызывать Чалова, то, скорее всего, это авансом. Будут играть те ребята, которые были вызваны изначально. Хоть и нет некоторых футболистов из-за сомнительных тестов, но есть, например, Ионов и Мостовой, заявленные полузащитниками, но это футболисты атакующего плана и могут сыграть в нападении. Вызов в сборную — всегда проверка на прочность, а любая встреча должна быть на результат. (Анастасия Пастернак)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир