Бывший тренер юношеской сборной России и молодежного состава ЦСКА Александр Гришин в беседе с «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Молдавией и вызове во взрослую сборную нападающего армейцев Федора Чалова.

— Перед матчем с Молдавией не должно быть никаких проблем, потому что соперник намного слабее нашей сборной, — сказал «СЭ» Гришин. — Чемпионат Молдавии также слабее, чем российский, поэтому, думаю, препятствий не возникнет, и наша сборная победит в этой встрече. Думаю, ситуация с Дзюбой никак не повлияет на остальных игроков, они готовятся к матчу и должны выходить на поле побеждать.

Если Черчесов изначально не панировал вызывать Чалова, то, скорее всего, это авансом. Будут играть те ребята, которые были вызваны изначально. Хоть и нет некоторых футболистов из-за сомнительных тестов, но есть, например, Ионов и Мостовой, заявленные полузащитниками, но это футболисты атакующего плана и могут сыграть в нападении. Вызов в сборную — всегда проверка на прочность, а любая встреча должна быть на результат. (Анастасия Пастернак)