Россия сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче

Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдавией (0:0).

В составе сборной дебютировали 3 игрока ЦСКА: защитник Игорь Дивеев — первый в истории национальной команды футболист 1999 года рождения, вышедший на поле, а также полузащитники Константин Кучаев и Иван Обляков. С капитанской повязкой сборную вывел защитник Георгий Джикия.

В воскресенье, 15 ноября, и среду, 18 ноября, Россию ждут заключительные матчи Лиги наций против Турции и Сербии (оба на выезде).

Товарищеский матч

Молдавия — Россия — 0:0

Молдавия: Намашко, Жардан, Епуряну, Армаш, Плэтикэ (Дрос, 90+1), Рацэ, Ионицэ, Чеботару (Спэтару, 83), Каймаков (Кочук, 64), Рябчук, Николаэску (Дамашкан, 64).

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков (Кудряшов, 68), Кузяев (Обляков, 53), Фомин, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 68), Ионов (Кучаев, 46), Черышев (Мостовой, 66), Чалов (Соболев, 64).

Предупреждения: Рацэ, 37. Джикия, 61. Ионицэ, 61. Спэтару, 90.

Судьи: Петреску. Гингуляк, Григорию (все — Румыния).

12 ноября. Кишинев. Стадион «Зимбру».