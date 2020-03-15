Молдавия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса. На 31 марта была запланирована игра с Россией

Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в воскресенье заявил, что с 17 марта республика временно закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами, сообщает РИА «Новости».

На 31 марта в Кишиневе был запланирован товарищеский матч сборной России против молдавских футболистов. Однако уже в ближайший вторник, 17 марта, может быть принято решение об его отмене.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что по согласованию с администрацией Российского футбольного союза было решено дождаться итогов видеоконференции с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдет во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируется объявить на следующий день, 18 марта.

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