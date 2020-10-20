Молдавия отказалась переносить матч с Россией из Кишинева в Сочи

Президент Федерации молдавского футбола Драгош Хынку заявил, что Молдавия отказывается переносить товарищеский матч с Россией из Кишинева в Сочи. По данным источника, российская сторона хотела провести его в России, поскольку в случае положительных тестов на коронавирус у кого-либо из членов сборной, футболисты могут застрять в Молдавии на долгий срок и пропустить несколько матчей еврокубков.

— Игра состоится в Кишиневе, -цитирует moldfootball.com Хынку. — Российский футбольный союз обращался к ФМФ с данным предложением, но мы отказались, потому что нам неудобно лететь в Сочи на игру, а потом возвращаться в Кишинев на игру с Грецией.

— То есть, этот вопрос закрыт и стороны к нему возвращаться не будут?

— На сегодняшний день, игра запланирована в Кишиневе. Российские коллеги обратились к нам по этому поводу, но мы им отказали. Мы не можем лететь туда, а потом возвращаться обратно на матч с Грецией. В СМИ может появиться все, что угодно, но это не значит, что это является нашей позицией. Если бы что-то изменилось в плане проведения игры, Федерация футбола Молдовы была бы первой, кто сообщил об этом.

Игра Молдавия — Россия должна состояться 12 ноября.