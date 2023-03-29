Пресс-секретарь сборной Ирака: «Слухи о том, что матч с Россией мог не состояться — неправда»

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад высказался о слухах о том, что товарищеская игра против России могла не состояться.

«Все новости и слухи о том, что матч между сборными Ирака и России мог не состояться, а также факт того, что наша Федерация футбола медлила с решением, играть товарищескую встречу в России или нет — неправда. Все было спланировано заранее и согласовано с РФС. Что касается будущего сотрудничества, то повторю еще раз: мы хотели бы сыграть еще один матч со сборной России», — приводит слова Имада Sport24.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).