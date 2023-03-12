Пресс-секретарь сборной Ирака об игре с Россией: «Отличная возможность сыграть с хорошей командой»

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад прокомментировал предстоящий товарищеский матч против сборной России.

«Мы раньше никогда не получали приглашений от РФС, первый раз будем играть против сборной России, а мы давно этого хотели. Для Ирака это отличная возможность сразиться с квалифицированной командой хорошего уровня из другого континента», — приводит слова Имада Sport24.

Игра между национальными командами России и Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». 23 марта россияне сыграют против Ирана в Тегеране.