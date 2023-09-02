Младшая юношеская сборная России до 14 лет сыграет в турнире УЕФА

Младшая юношеская сборная России (U14) сыграет в турнире развития под эгидой УЕФА, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, юношеская сборная России до 14 лет будет участвовать в турнире развития УЕФА. Матчи пройдут на территории Беларуси в конце сентября — начале октября. Соперниками выступят местная сборная и еще две специально приглашенные команды из Азии.

Это будет заключительный турнир развития УЕФА в 2023 году, на который приглашена российская сборная. Данные соревнования являются единственными официальными международными турнирами, в которых участвуют команды из России.

Ранее сообщалось, что молодежная женская сборная России (U19) в сентябре сыграет в турнире развития УЕФА в Сербии.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.