Митрюшкин рассказал об эмоциях от вызова в сборную России

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился эмоциями от вызова в сборную России.

— Ты получил вызов в сборную экстренно.

— Кафанов позвонил. Праздновал день рождения дочки в ресторане и получил звонок. Сразу подумал, что позовет в сборную. Он сказал приготовиться. Так и получилось. Родители и жена были рады.

Ощущения только положительные. Путь был непростой. Счастлив быть в сборной. Пока с Кафановым не говорил. Не знаю, сыграю ли. Каждому спортсмену хочется играть, но сейчас не думаю об этом, просто готовлюсь и тренируюсь.

— Планы изменить пришлось?

— Не сильно. Семья улетела в отпуск, а я остался. Но они все понимают. Никаких проблем. Только рад отложить отпуск.

— Поздравление прилетело от кого-то?

— Близкие, друзья, в командном чате поздравили, — сказал Митрюшкин.

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.