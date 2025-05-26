Митрюшкин прокомментировал свой первый вызов в сборную России

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин отреагировал на решение вызвать его в сборную Россию на июньский сбор.

«О вызове мне сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Позвонил и сказал, чтобы я готовился к сборам. Разумеется, я очень обрадовался!» — цитирует Митрюшкина пресс-служба «Локомотива».

29-летнего вратаря ранее вызывали в юношеские и молодежные сборные. По словам Митрюшкина, он мечтал сыграть за основную национальную команду.

«В отличном настроении жду сборов и очень надеюсь, что мне предоставится шанс выйти на поле!» — добавил футболист.

В рамках июньского тренировочного сбора национальная команда сыграет со сборными Нигерии (6 июня, Москва) и Белоруссии (10 июня, Минск).