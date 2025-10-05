Митрюшкин — об отсутствии в сборной: «Не общались про это с Кафановым, но он знает, что я всегда готов»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин в разговоре с «СЭ» высказался о невызове в состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана и Боливии.

«Оказаться в сборной — это всегда желание номер один для любого спортсмена. Мы разговаривали с Кафановым, но никакого обсуждения моего вызова не было. Просто был подсказ по игре с его стороны. Но он знает, что я всегда готов», — сказал Митрюшкин «СЭ».

В этом сезоне Митрюшкин провел 10 матчей за «Локомотив», два из которых отыграл на ноль.

10 октября Россия примет в Волгограде Иран, 14 октября встретится в Москве с Боливией.