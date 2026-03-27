Митрюшкин: «Долго шел к дебюту за сборную России»

Голкипер Антон Митрюшкин рассказал об эмоциях от дебюта за сборную России.

30-летний вратарь во втором тайме вышел на замену в BetBoom матче против Никарагуа (3:1). Игра 27 марта проходила в Краснодаре.

«Долго шел к этому дебюту. Спасибо всем за поддержку! Войти по ходу матча в игру — легко. За сборную России готов в любое время», — сказал Митрюшкин.

Митрюшкин выступает за «Локомотив» с 2024 года. До этого он играл в «Химках», «Фортуне», «Динамо» Дрезден, швейцарском «Сьоне» и «Спартаке».

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