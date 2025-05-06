Митрофанов — об отношении к России в УЕФА: «Все готовы к тому, чтобы мы вернулись»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении в УЕФА к России.

«УЕФА, особенно на уровне руководства, ничего негативного против России, российского футбола и РФС не имеет. Абсолютное большинство федераций рассуждают привычным нам языком футбольной дипломатии: государство не может вмешиваться в дела национальной ассоциации. Никто не хотел никаких отстранений, никто не хотел никаких спортивных санкций. Поэтому они все готовы к тому, чтобы мы вернулись. И готовы играть. Многие из европейских стран по различным вопросам нас поддерживают. Но ждут консолидированной позиции от УЕФА, ФИФА, Международного олимпийского комитета, для того чтобы принять то самое правильное решение», — цитирует Митрофанова «КП Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.