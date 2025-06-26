Футбол
26 июня, 09:30

Митрофанов — о критике совмещения постов Карпиным: «Никакой конспирологии и никакого заговора против него нет»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что никакого заговора против совмещения постов с главным тренером сборной России и «Динамо» Валерием Карпиным нет.

«С одной стороны, Карпин привык к критике и он толстокожий. Когда ты находишься на такой позиции, понятно, что тебе посвящено большое внимание. Но, с другой стороны, конечно, ему неприятно. Мне кажется, никакой конспирологии и никакого заговора нет. Объективно конфликт интересов гипотетически может быть, когда ты тренер сборной и тренер клуба, и уже тут сослагательное наклонение, какого — «Ростова», «Динамо», «Зенита» или еще какого-то. Есть плюсы и есть минусы в таком совмещении.

Нам кажется, что сборная, играющая в официальных матчах, гораздо больший импульс конфликту интересов дает. Это все равно другой уровень внимания к сборной, другой уровень влияния самого института сборной на футбол. Когда официальных матчей нет, мы готовим огромное количество молодых футболистов, отсматриваем их, часто меняем составы, нам кажется, что этого элемента нет», — рассказал Митрофанов Odds.ru.

Карпин возглавляет национальную сборную с июля 2021 года. С 2017 года, за исключением полугодового перерыва в 2021-2022 годах, он был главным тренером «Ростова». В марте текущего года Карпин покинул этот пост, а в июне был представлен в качестве главного тренера московского «Динамо».

Источник: Odds.ru
  • manul75

    Иногда, лучше молчать, чем говорить.. Вообще надо внести в регламент - запрещено совмещение гл. тренер сборной с чем либо еще и без всяких оговорок и т.п. даже если глас божий раздасться и разрешит совмещение, что бы по документам совмещение все равно было запрещено. Тогда может какой порядок и появится в РФС.

    26.06.2025

  • Medovar

    "...заявил, что никакого заговора против совмещения постов с главным тренером сборной России и «Динамо» Валерием Карпиным нет". Я-то думаю, чем они занимаются?! Они "совмещают посты с Карпиным". Но Карпин-то совмещает посты, а Митрофанов? Примеряет лекала совместительства и не может понять, чего же он хочет. Но заключение еще более эпичное - превратили сборную в фарм-клуб hi-end класса, эдакое футбольное "Modus vivendi", и просматривают игроков, как старлеток.

    26.06.2025

  • Gordon

    Митрофанушка, просто уйди )

    26.06.2025

