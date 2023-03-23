Митрофанов: «Иран пригласил сборную России еще в прошлом году. У нас была договоренность»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» заявил, что сборная Ирана пригласила Россию на товарищеский матч еще в прошлом году.

«Иран пригласил сборную России еще в прошлом году. Из-за ряда обстоятельств, в том числе, смены тренера и подготовки к чемпионату мира, мы не смогли провести этот матч в прошлом году. Но у нас была договоренность, что мы его сыграем. Сейчас, когда Азиатская конфедерация не играет официальные матчи, это более чем удобный момент для нас и наших коллег и друзей из Ирана, чтобы провести эту товарищескую игру», — заявил Митрофанов «СЭ».

Матч проходит на стадионе «Азади» в Тегеране.