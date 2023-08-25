Митрофанов уверен в правильности решения Карпина не вызывать Захаряна в сборную Россия

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать полузащитника «Реал Сосьедад» на предстоящий сбор.

«Это нормальное решение, мы обсуждали его с Валерием Георгиевичем. Я считаю, что он абсолютно прав. Арсен только перешел в новый клуб, ему нужно адаптироваться. В общем это сделано в интересах игрока и его развития. Мы заинтересованы, чтобы он эффективно выступал и представлял нашу страну на международной арене. В этот период адаптации решили не вызывать», — сказал Митрофанов ТАСС.

В субботу, 19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.