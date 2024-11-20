Митрофанов рассказал, сколько получают футболисты за вызов в сборную

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболистам сборной России перестали платить премиальные за матчи.

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. Футболисты сборной России получают стандартную сумму за вызов — и в женском футболе, и в молодежной сборной. Эта сумма меньше 5 тысяч долларов? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», — заявил Митрофанов «РБ Спорт».

На последнем тренировочном сборе команда под руководством Валерия Карпина сыграла два матча: со сборной Брунея, в котором одержала победу со счетом 11:0, и против команды Сирии, завершившийся со счетом 4:0 в пользу россиян.