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Сегодня, 13:30

Митрофанов рассказал, сколько получают футболисты за вызов в сборную

Камила Абдурахманова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболистам сборной России перестали платить премиальные за матчи.

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. Футболисты сборной России получают стандартную сумму за вызов — и в женском футболе, и в молодежной сборной. Эта сумма меньше 5 тысяч долларов? Конечно, очень сильно меньше. Повторю, это символическая сумма — она несопоставима с зарплатами футболистов», — заявил Митрофанов «РБ Спорт».

На последнем тренировочном сборе команда под руководством Валерия Карпина сыграла два матча: со сборной Брунея, в котором одержала победу со счетом 11:0, и против команды Сирии, завершившийся со счетом 4:0 в пользу россиян.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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