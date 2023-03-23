Митрофанов рассказал, когда состоится исполком РФС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал «СЭ», когда состоится исполком РФС.

«Исполком РФС будет 30 марта. Будет несколько вопросов, в том числе вопросы, связанные с дальнейшим развитием футзала, вопросы, связанные с компенсациями детско-юношеским тренерам и реформами второй лиги», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее Митрофанов сообщил, что на предстоящем исполкоме не будет затрагиваться тема перехода РФС в АФК.