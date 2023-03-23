Митрофанов рассказал, как обстоят дела с продажей билетов на матч с Ираком

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал «СЭ» о том, как обстоят дела с продажей билетов на матч с Ираком.

— Успеете продать билеты в Питер?

— К сожалению, только сегодня подписали договор. Почему? Потому что есть определенные сложности в переговорах. Это не так просто, как кажется. К сожалению, вышли в продажу только сегодня, поэтому продаем только нижний ярус.

Сборная России сыграет против команды Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.