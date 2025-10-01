Митрофанов рассказал, что переговоры по поводу матча сборных России и США продолжаются

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с переговорами по поводу товарищеских матчей сборной России с Венгрией и США.

«Венгрия? Мы не комментируем те переговоры, которые еще не финализированы. США? Все комментарии мы будем давать по достижении договоренности. Переговоры ведем», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.

До конца 2025 года сборная России сыграет с командами Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).