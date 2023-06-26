Митрофанов рассказал, что новая форма сборной России будет представлена в марте 2024 года

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что новая форма сборной России по футболу будет представлена перед товарищескими матчами в марте 2024 года.

«Работа над новой формой сборной России по футболу уже идет. Думаю, что она будет представлена в марте 2024 года. Планируется, что сборная сыграет мартовские товарищеские матчи в этой форме. Поэтому очевидно, что перед первой игрой наши службы проработают этот вопрос и мы сделаем красивую презентацию формы специально под сборную России», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

РФС заключил соглашение с компанией Jogel до 2026 года. Контракт подразумевает экипировку для 27 национальных команд России различных возрастов.