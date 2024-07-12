Митрофанов: «Мы видели, что Карпин хочет быть тренером сборной России. Переговоры шли быстро»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«У Валерия Георгиевича тяжелейший график. Но он был крайне мотивирован, чтобы остаться. Мы видели, что он хочет и дальше быть тренером сборной, для него это честь — работать с главной командой своей страны. Переговоры прошли очень быстро. План Б всегда есть, но в данной ситуации мы шли не двумя параллельными курсами. Мы были уверены в соглашении с Валерием Карпиным. С самого начала переговоров стало понятно, что ни к какой альтернативе прибегать не придется», — сказал Митрофанов «СЭ».

Карпин возглавляет сборную России с марта 2022 года. Ранее РФС продлил контракт с 55-летним специалистом до 31 мая 2026 года.