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25 декабря 2025, 11:30

Митрофанов позитивно оценил вызов Дзюбы в сборную России в 2025 году

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как относится к вызову форварда «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России в 2025 году.

19 марта Дзюба сыграл за сборную в товарищеском матче против Гренады (5:0). Форвард забил гол и стал рекордсменом национальной команды по забитым мячам — 31 гол.

«Оцениваю позитивно. Мне кажется, что это было хорошее решение нашего главного тренера. Футболист заслужил эту возможность. Я достаточно спокойно отношусь к подсчетам рекордов, но для футболистов и болельщиков это играет роль. Важно также, что главный тренер дал игроку себя проявить, показал, что никакого конфликта с Артемом у него нет», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В декабре стало известно, что на Александра Кержакова могут переписать гол, изначально записанный на Андрея Аршавина, в товарищеском матче сборной России с Германией (2:2) в 2005 году. Если это произойдет, Кержаков снова сравняется с Дзюбой и будет делить с ним статус лучшего бомбардира в истории сборной.

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кержаков на&nbsp;тренировке сборной России в&nbsp;2012 году.И все-таки Кержаков забил Германии в 2005-м. От решения РФС зависит, догонит ли он Дзюбу по голам за сборную

Источник: ТАСС
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Александр Кержаков
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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