Митрофанов позитивно оценил вызов Дзюбы в сборную России в 2025 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как относится к вызову форварда «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России в 2025 году.

19 марта Дзюба сыграл за сборную в товарищеском матче против Гренады (5:0). Форвард забил гол и стал рекордсменом национальной команды по забитым мячам — 31 гол.

«Оцениваю позитивно. Мне кажется, что это было хорошее решение нашего главного тренера. Футболист заслужил эту возможность. Я достаточно спокойно отношусь к подсчетам рекордов, но для футболистов и болельщиков это играет роль. Важно также, что главный тренер дал игроку себя проявить, показал, что никакого конфликта с Артемом у него нет», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В декабре стало известно, что на Александра Кержакова могут переписать гол, изначально записанный на Андрея Аршавина, в товарищеском матче сборной России с Германией (2:2) в 2005 году. Если это произойдет, Кержаков снова сравняется с Дзюбой и будет делить с ним статус лучшего бомбардира в истории сборной.