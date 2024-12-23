Митрофанов оценил вероятность матча между сборной России и командой медиалиги в 10 процентов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборной России и командой медиалиги.

«На 2025 год не стоит цель сыграть со сборной Медиалиги. Я уже просил наконец-то сформировать эту сборную. (Улыбается.)

Мы прежде всего ставим задачу обеспечить сборную России играми с другими национальными сборными. Если этих игр не будет, то можно заранее что-то обсуждать.

Вероятность матча сборной России против МФЛ в 2025 году? Очень низкая — я бы оценил ее меньше 10 процентов», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Сборная России располагается на 34-м месте в рейтинге ФИФА.