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Сегодня, 08:20

Митрофанов оценил вероятность матча между сборной России и командой медиалиги в 10 процентов

Руслан Минаев
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборной России и командой медиалиги.

«На 2025 год не стоит цель сыграть со сборной Медиалиги. Я уже просил наконец-то сформировать эту сборную. (Улыбается.)

Мы прежде всего ставим задачу обеспечить сборную России играми с другими национальными сборными. Если этих игр не будет, то можно заранее что-то обсуждать.

Вероятность матча сборной России против МФЛ в 2025 году? Очень низкая — я бы оценил ее меньше 10 процентов», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Сборная России располагается на 34-м месте в рейтинге ФИФА.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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