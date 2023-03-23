Митрофанов оценил посещаемость товарищеского матча Ирана и России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил посещаемость товарищеского матча Иран — Россия.

— Кажется, что посещаемость не такая, как хотелось бы.

— Важно, что эта посещаемость есть, — сказал Митрофанов. — Мы не можем подгадывать праздники, сопоставлять с окнами ФИФА, календарем российского и иранского чемпионата. Важно, что на матче присутствуют болельщики. Здесь большая трибуна болельщиков сборной России. Мы довольны и счастливы, что наши болельщики поддерживают нас. Конечно, хотелось бы, чтобы стадион был гораздо больше заполнен, но вы видите, что проходит реконструкция трибун.

Матч Иран — Россия проходит в Тегеране на стадионе «Азади». По предварительным данным ожидалось, что игру посетят около 15 тысяч болельщиков, 615 из которых — россияне.