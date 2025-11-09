Митрофанов — о несостоявшемся матче с Аргентиной: «Считаем запрашиваемые средства неадекватными»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему сборная России не сыграет в ноябре с Аргентиной.

«Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее издание Sport News Africa сообщало, что Ангола заплатит 12 миллионов евро за матч с Аргентиной, который пройдет 14 ноября.