9 ноября, 10:39

Митрофанов — о несостоявшемся матче с Аргентиной: «Считаем запрашиваемые средства неадекватными»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему сборная России не сыграет в ноябре с Аргентиной.

«Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее издание Sport News Africa сообщало, что Ангола заплатит 12 миллионов евро за матч с Аргентиной, который пройдет 14 ноября.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Oleg Bobrov

    равные - понятно! А если мы выше в рейтинге значит должы платить нам? Только почему-то самом деле всегда платит Рф !!!

    12.11.2025

  • AlAr

    Поиздержались... Видимо переплатили Сирии, Брунею, Гренаде и другим карликам!

    11.11.2025

  • Chausov Alexey

    Значит Ангола денег нашла, а Газпром обеднел....

    10.11.2025

  • Grinopel

    Слепой Тарас, эта эпоха уже наступает, даже ваши аналитики это видят. А футболисты-потеряшки из 404 разбредут по разным сборным, и больше не будет существовать этого позорища славянского мира. Так что, радуйся своим рейтингом на прощание))

    10.11.2025

  • Soulles2

    Умник, вы играли бы официальные матчи не с Брунеями-Кубами, которые приежают играть за плату/бутсы, а с нормальными командами. Или ты веришь, что порыв страсти перса был от души, а не валюту из твоего кармана ? Даже интересно было бы посмотреть на официальный матч с Марокко, Но, увы, жить в ту пору тебе не придется ))

    10.11.2025

  • Grinopel

    Рогуль, не смеши мои тапочки)) Мы, не играем официальных матчей, которые дают реальный коэфф, и на 30 месте. Вышиванка тебе совсем мозг выправила - игра со Вьетнамом это практически 0% к рейтингу, поэтому если бы играли с Марокко, набирали бы процент весомый. Иран на 21 месте, его мы недавно дернули. Игра была не понарошку, иранец в пылу страсти заехал ногой на стопудовую красную. Так что, иди жуй желуди..

    10.11.2025

  • Soulles2

    Остряк, мне не в лом написать и остальные сборные, до ВАШЕГО 30 места 20.Дания 21.Иран 22.Южная Корея 23.Эквадор 24.Австрия 25.Австралия 26.Турция 27. УКРАИНА 28.Канада 29. Норвегия и та-дам 30. россия ))) И где тут мировая десятка ?)) не люблю смеяться над убогими, но ты просишь :grin: Даже в Европе, которую так ненавидишь, вы даже не шестые, ваш номер 16 ))

    10.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Надонать Митрофанову

    10.11.2025

  • Grinopel

    Что значит "и т.д."? Как раз закончились первые 10 топ-сборные. А далее уже теплее. Следующие 9 это Марокко, Хорватия, Колумбия, Мексика, Уругвай, США, Швейцария, Сенегал, Япония. Ну шо, хохол тупой, хде ты тут побачил страх божий?

    09.11.2025

  • Grinopel

    Кира, чего сказать-то хотело? Пока вижу бессвязный поток слов.

    09.11.2025

  • Бен Ричардс

    "Спящий красавец" проснулся.

    09.11.2025

  • shpura

    В ноябре 2017 года посетил в Лужниках товарищеский матч Россия-Аргентина с Месси в составе. А какую сумму тогда РФС заплатил Аргентинцам? Выходит, в 2017 деньги были, а сейчас закончились?

    09.11.2025

  • Slim Tallers

    Пожаловался на то,что Ангола богаче России:) Лучше на эти деньги танк построить.

    09.11.2025

  • AlexCS4

    А ты не знал? Обычная практика. Сто лет в обед. Не платят только равные команды.

    09.11.2025

  • tanyurg56

    Экономически вполне возможно; сократить пару замов у министра спорта и вуаля; и проплатили и ещё останется на развитие детского спорта в стране. Креативнее просто надо на это смотреть, хотя, тут уже и самого министра надо менять, а то он по другим делам специалист.

    09.11.2025

  • Ru Be

    Ага, и здесь их оставим...

    09.11.2025

  • руслан магомедов

    чмарташка ты лукойловские считай.

    09.11.2025

  • руслан магомедов

    Ничего странного что РФС платит приглашаемым командам деньги. А, на хрена запросто так бегать-ездить. Нашей сборной это надо для поддержки своего реноме, ХОТЯ ЭТО НИЧЕГО НЕ ДАЕТ. фифы-уефы на нас положили болтнадолго.

    09.11.2025

  • Soulles2

    Моя сборная в мировой 20-ке.... Можно уточнить, какая из этих сборных твоя - Испания,Аргентина,Франция,Англия,Португалия,Нидерланды,Бразилия,Бельгия,Италия, Германия и т.д. до 30, на котором пока находится россия. Хотя, вроде понял, это Бразилия )))

    09.11.2025

  • Dron56

    Вот и признание ! Мы платим нашим соперникам ! За товарищеские матчи, проще сказать платим им за поражения. Вот Карпин всех и обыгрывает... А все Великий тренер ! Гений мысли !!! ...

    09.11.2025

  • Иванова Кира

    А ещё лучше условные Гренада, Иордания, Замбия и Иран по 30 коп.:joy::rofl: Вот и выбирай) По пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня...))

    09.11.2025

  • Иванова Кира

    Ну судя по твоему нику Grinopel, даже не знаю, что за сборная у тебя)) Может сборная Гренландии?)) В Питере есть такой, чудак Вадик Гринопель)) Насчёт приватизации сборной, какие то странные выводы.))

    09.11.2025

  • Фирсыч

    :thumbsup:

    09.11.2025

  • Горын

    Да играйте вы уже с африканцами, только сильными. Какого хрена пресмыкается перед разной гопотой? ( К игрокам сборной Аргентины это не относится)

    09.11.2025

  • Grinopel

    А вы не приватизируйте нашу сборную. Моя сборная в мировой 20-ке, ваша где-то на задворках. Вот за свою и толкуйте.

    09.11.2025

  • Grinopel

    И да, и нет. Сборная сильная, но Перу и Чили по 1 руб лучше, чем 1 Аргентина за 5.

    09.11.2025

  • Grinopel

    Были сомнения??? А я согласен платить. И смотрю с удовольтвием.

    09.11.2025

  • Soulles2

    Так за ваш, неужели сомневался ? Или все дружно воспылали любовью к россии ?))

    09.11.2025

  • Gordon

    Если бы ) Много лет я стрелки не забивал, а тут чувак взял да надинамил ) Впрочем, иного и не ожидалось ) Встретиться можно, это любопытно, согласен. Но вряд ли в ближайшее время, работы навалилось дико. Может через неделю-полторы.

    09.11.2025

  • Фирсыч

    Гордон, состоялась твоя "стрелка" на проезде Фрезер ( забыл с кем)? Я живу на Фрезере, может встретимся? Я ни одного форумчанина живьём не видел. Интересно...

    09.11.2025

  • МаратХ

    А на так называемые якобы переговоры поросенок то поди мотался в Аргентину, еще ряд стран. А потом как в фильме "Белое солнце пустыны"- гранаты там не той системы

    09.11.2025

  • Gordon

    Это не совсем так. Школы разные есть, в том числе и вполне обеспеченные. Сама система через одно место выстроена. Ну а называть футбольную Аргентину страной третьего мира... :)

    09.11.2025

  • Gordon

    А вообще очень похоже на враньё. У ведущих сборных расписание на годы вперёд составляется.

    09.11.2025

  • Gordon

    Действительно. Зачем тратить деньги на матч с чемпионами мира, за которых играет один из лучших в истории. Это неадекватно. Мда. Разные были руководители в нашем футболе. Но таких смешных и нелепых не было точно.

    09.11.2025

  • фанат

    Аааа, господин хороший, пробалтался, оказывается вы приплачиваете всяким брунеям деньжат. А сколько? А за чей счёт?

    09.11.2025

  • Иванова Кира

    Ну если нет денег, то надо жить по средствам, приглашать сборные вьетнамских студентов, талибов и т.д.)) Заодно правилам футбола их научим, форму купим, накормим))

    09.11.2025

  • Иванова Кира

    На данный момент Аргентина чемпионы мира по футболу. А в футбольном мире, наша Россия, далеко не третья страна мира, но и не в числе первых...Про спорт в упадке ты расскажи Газпрому и Зениту и посчитай деньги на бразильцев и т.д.

    09.11.2025

  • оппонент

    Придумал бы что-нибудь по-рстроумнее,- Ангола в состоянии заплатить, а мы нет.

    09.11.2025

  • Cб.Антарктиды

    Не было отката поэтому и "не сыгрались" Алмазы не интересны,нужна валюта(с) Митрофан

    09.11.2025

  • hardoviy

    Лучше бы устраивали матчи сборной против своих клубов как это было в СССР. Шутка ли платить деньги третьей стране мира чтобы их сборная к нам приехала огромные деньжищи ради выставочного матча. У нас спорт в упадке. Финансирования нет либо его воруют. Спортивные школы нищие.

    09.11.2025

