Митрофанов назвал страны, которые выступают за возвращение России на международную арену

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» назвал европейские страны, которые поддерживают возвращение российских команд.

«Есть уровень политиков. Причем политики — это не всегда большинство в Европе, это иногда то меньшинство, которое в настоящий момент находится так или иначе у власти, диктует свои условия. Но с каждыми новыми выборами ситуация меняется. Есть позиция в Венгрии, Словакии, которая не совсем соответствует общеевропейской. В Сербии — исторически. Еще у Боснии и Герцеговины. Большее количество стран начинает позитивнее смотреть на ситуацию. Вплоть до открытой готовности играть и обсуждать возвращение», — сказал Митрофанов «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных соревнованиях после решений УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.