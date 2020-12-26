Мишин пригласил Дзюбу и остальных футболистов сборной в фигурное катание

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Алексей Мишин остался доволен выступлением бывшего футболиста сборной России Дмитрия Сычева и чемпионки мира Марии Петровой в финале шоу «Ледниковый период». Мишин в шутку предложил пригласить на шоу всю сборную по футболу, включая капитана Артема Дзюбу.

— Смотрю на Машу Петрову. Чемпионка Европы и мира. Хороший международный уровень, высокий, — сказал Мишин в эфире Первого канала. — Смотрю на Диму: международный уровень. Катается прекрасно. Смотрю на сборную по футболу. Международный уровень? Не сказал бы. Может быть, все-таки призвание футболистов к нам, к «Ледниковому периоду», к фигурному катанию? Давайте всю сборную команду, во главе с Дзюбой пригласим в «Ледниковый период», и это будет вообще классно!