Мирзоян: «Комитет сборных команд РФС соберется по поводу товарищеских матчей»
Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян рассказал, планируются ли разборы товарищеских матчей сборной России, которые прошли в ноябре.
— Разбором игр мы не занимаемся. Мы будем заслушивать. Комитет соберется, будут свои вопросы. Когда будет, вы узнаете.
— На этой неделе или следующей?
— Как вам удобно, так мы и сделаем.
— Планируется ли заслушать Валерия Карпина на этом мероприятии?
— Вопросы, которые будут, озвучим. Не надо сейчас задавать, заслушаем ли Карпина.
— Все-таки он главный тренер сборной.
— Вас вызовем, заслушаем. Будет комиссия. Потом вы узнаете, когда и какие вопросы.
— На ваш взгляд, как повысить мотивацию игроков сборной России?
— Я вам сказал, что вы все узнаете. У вас есть время? У меня нет, — цитирует «РБ Спорт» Мирзояна.
В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.