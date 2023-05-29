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Сегодня, 20:25

Мирзоян рассказал, что от тренерского штаба сборной России еще не было информации по сбору в июне

Алина Савинова
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Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян высказался об отсутствии информации по сбору национальной команды.

«В РФС не ходят и это не обсуждают. У каждого есть свое направление работы. Сборной России занимается ее штаб. От него еще не было информации. Когда она появится, тогда мы будем знать. Пожелаем болельщикам немного терпения и нам тоже. Я не могу, как член комитета, взять и объявить состав», — приводит «РБ Спорт» слова Мирзояна.

Ранее сообщалось, что РФС планирует организовать два товарищеских матча для сборной России 15 и 20 июня.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chlen-komiteta-sborny-h-komand-rfs-mirzoyan-ot-trenerskogo-shtaba-sbornoj-rossii-eshhe-ne-by-lo-informatsii-po-sboru-v-iyune/
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Мирзоян
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