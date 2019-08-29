Мирослав Ромащенко: «Не стоит переживать за состояние Зобнина. Он показывает неплохой футбол»
Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой».
Встреча пройдет в четверг в Москве. На прошлой неделе в Португалии московская команда проиграла со счетом 0:1.
— Ваш прогноз?
— Хочется верить, что «Спартак» не пропустит и два забьет.
— Кто забьет? Шюррле?
— Думаю, это неважно. Важно попасть в основной раунд Лиги Европы. На первую роль у «Спартака» должна выйти командная игра. Все должны быть заточены на достижение результата.
— Состояние кого-то из спартаковцев вызывает опасения?
— Нет. Те ребята, кто вызван на сбор, не вызывают у нас ни сомнений, ни тревог. Благо, результаты у «Спартака» в последние время хорошие.
— Говорят, что Роман Зобнин — не тот, что на чемпионате мира.
— В последних играх Роман показывал достаточно неплохой футбол. Его основные действия — это работа без мяча. В этом он находится на неплохом уровне. Не думаю, что стоит переживать из-за состояния Романа.
— Шотландию порвем?
— Думаю, что настрой будет хорошим. Все будут понимать, что игра с Шотландией будет одной из ключевых.
Матч отборочного цикла Евро-2020 Шотландия — Россия состоится в Глазго 6 сентября. 9 сентября российская сборная сразится в Калининграде с командой Казахстана. (Вячеслав Короткин)