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«Миранчук сказал, что хочет себя попробовать на другом уровне». Черчесов о переходе хавбека в «Аталанту»

22:48
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. 24-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в итальянском клубе.

— Перед вызовом в сборную, когда мы созванивались, я спросил, и стало понятно, что мы на него не можем рассчитывать. Естественно, разговор был и о возможном отъезде. Мое мнение остается прежним: любой игрок должен для себя внутренне чувствовать, что он хочет. И от этого исходить. Он должен четко понимать, для чего поехал. Не для моды какой-то, насколько я понял. Он сказал, что хочет себя попробовать реально на другом уровне, — сказал в эфире «Матч ТВ» Черчесов.

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