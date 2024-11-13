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Миранчук — о приезде из США в Россию: «Чувствуется что-то родное внутри»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал о своем приезде в Россию.

— Ты в родном регионе, здесь Славянск-на-Кубани, чувствуется воздух свой?

— Давно здесь не был уже, но чувствуется что-то родное внутри. И вот сегодня кушал, например, еда, овощи — все другое, все такое местное, родное. Чувствуется вот вкус другой», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из «Аталанты». На его счету 13 матчей в МЛС, в которых он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

15 ноября в Краснодаре сборная России проведет товарищеский матч с командой Брунея, а 19 ноября встретится в Волгограде со сборной Сирии.

Алексей Миранчук
Сборная России по футболу
ФК Атланта Юнайтед
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