24 марта, 19:46

Миранчук — о словах Карпина про «Барселону»: «Он подошел к этому вопросу с юмором»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал слова главного тренера сборной России Карпина о том, что футболисту подошел бы стиль игры «Барселоны».

«Я уже сказал, что Карпин подошел к этому вопросу с юмором. Если говорить серьезно, есть свои нюансы. Пока я в «Сьоне», сложно говорить о том, чтобы что-то поменять.

Был свободным агентом, не проходил сборы, немного было тяжело в физическом плане. Но каждую игру есть моменты. Чемпионат Швейцарии непростой, сложнее физически, чем РПЛ. В России больше внимания тактике. Там более силовой футбол. Есть команды, которые участвуют и в еврокубках, есть свои лидеры.

Долго не забивал за «Сьон»? Не мог набрать игровой тонус, кондиции. Наверное, это связано с этим», — сказал футболист.

BetBoom товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится во вторник, 25 марта, на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В этом сезоне на счету 29-летнего Миранчука 16 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

