Божович: «Почему Израиль играет, а Россия — нет? Это двойные стандарты от УЕФА!»

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с допуском сборных России и Израиля к международным турнирам.

— Многие отмечают, что позиция УЕФА по отношению к Израилю довольно лояльная. А в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как вы к этому относитесь?

— Это очень хороший вопрос к чиновникам УЕФА. Всем очевидно, что УЕФА и ФИФА принимают политизированные решения. Почему Израиль играет, а Россия — нет? Это двойные стандарты от УЕФА! Это мафия! Отстранение России — это и есть политика.

Европа уничтожала Югославию, мою родину. Раньше у меня была одна родина — Югославия! А сейчас я живу в Белграде, в Сербии, а мои сестра и мама — в Черногории. Это очень тяжело. Но уверен, что Россия обязательно вернется и будет побеждать!

В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. Израильские клубы и сборные участвуют в международных турнирах, несмотря на конфликт в секторе Газа.