Божович: «Кто против России — Норвегия? Страны Балтии? Кто их вообще будет спрашивать и слушать»

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» поделился мнением, когда российские клубы и национальные сборные будут возвращены на международную арену.

— Вы верите в возвращение российских клубов в еврокубки, учитывая категорическую позицию некоторых европейских стран?

— А кто против России — Норвегия? Прибалтика? Кто их вообще будет спрашивать и слушать, когда УЕФА примет решение по возвращению российских клубов? Никто. Мне кажется, что отстранение закончится на следующий день после окончания СВО.

В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой.