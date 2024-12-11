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Божович: «Надеюсь, что Россия все-таки сыграет на чемпионате мира в США»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер клубов РПЛ Миодраг Божович считает, что возвращение российских клубов в европейские турниры близится.

«Близится 100 процентов — все конфликты заканчиваются. УЕФА и ФИФА вернут вас обратно, когда будет подписан мирный договор. Так было с Югославией. ФИФА говорит, что спорт вне политики, но это уже далеко не так — политика стала спортом. Надеюсь, что Россия все-таки сыграет на чемпионате мира в Америке», — цитирует «РБ Спорт» Божовича.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу
Миодраг Божович
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