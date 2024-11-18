Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:16

Дегтярев о рекорде сборной России: «Стоит искать соперника посильнее, получше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на установленный сборной России по футболу рекорд по числу голов в одном матче.

15 ноября россияне со счетом 11:0 разгромили команду Брунея в товарищеской встрече в Краснодаре. Это самая крупная победа сборной России в истории. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года в игре против Сан-Марино (9:0).

«В это время смотрел оперу «Риголетто» в Большом театре. В антракте поглядывал на счет, удивлялся. Хотелось бы более сильного соперника. Уверен, что с Сирией матч будет другой. Но в этом получилось попробовать молодых игроков. Надо ли нам такое в будущем? Стоит искать соперника посильнее, получше», — сказал Дегтярев.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Михаил Дегтярев
Читайте также
Сборные России и Сирии сыграют матч в Волгограде 19 ноября
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
В Кремле предрекли рост напряженности из-за возможного разрешения Киеву ударов по РФ
На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани
В МИД Франции не меняли позицию по вопросу ударов вглубь РФ
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Тренер сборной Сирии: «Мы понимаем, что игра против России будет довольно жесткая»
Вратарь сборной Сирии Сарраф: «Матч против России — значимое событие в моей карьере»
Сычев: «Диванные критики будут всегда, но РФС делает все правильно, когда организовывает игры сборной России»
Балахнин — о разгромной победе сборной России над Брунеем: «Жалкое зрелище»
«Диванные критики будут всегда, но сборной России нужны игры! Нельзя пропускать международные паузы». Интервью Сычева
Сычев — об играх сборной России: «Нужно продолжать организовывать товарищеские матчи»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кривцов считает, что сборная медиалиги была бы сильнее команды Брунея

Экс-помощник Капелло заявил, что предлагал вызвать Дзюбу на чемпионат мира-2014

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости