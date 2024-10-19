Министр спорта ЦАР не против проведения товарищеского матча со сборной России

Министр по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания ЦАР Доненг Ванзумон рассказал, что был бы не против проведения товарищеского футбольного матча между сборными России и ЦАР.

«Мы бы очень хотели привезти свои команды на игры в Россию. Мы осуждаем решение Международного олимпийского комитета исключить Россию из соревнований. Возможно ли увидеть условный футбольный матч между сборными России и ЦАР? Конечно! Почему нет?» — цитирует «РБ Спорт» Ванзумона.

РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.