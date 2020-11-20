Милонов: «Не вижу отличий между матчем с сербами и видео Дзюбы. Наш футбол ассоциируется с непотребствами»

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «СЭ», почему нужно перестать говорить о видео нападающего Артема Дзюбы, и поделился мнением о том, что сейчас происходит с российским футболом.

— Я думаю, что пора уже забыть эту тему, — сказал Милонов «СЭ». — Ну побурлила, покипела, и мне уже абсолютно надоела. Очень неприятно осознавать то, что российский футбол начал ассоциироваться больше с самоудовлетворением на камеру, чем с реальным футболом и победами. Хочется переключиться на тему спорта, а то у нас вместо футбола одни непотребства происходят. Непотребства и в частной жизни, и на футбольном поле. Мало, честно говоря, вижу разницы между тем, что делал Дзюба на камеру и тем, что делала наша сборная в матче с Сербией. (Кристина Врабий)