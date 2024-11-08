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Сегодня, 19:15

Дегтярев — о Дзюбе в сборной России: «Могу его понять. Уважаю его как спортсмена»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценил желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы сыграть за сборную России.

«Карпин о вызове Дзюбы сказал нет? Это его право. У любого спортсмена большое желание попасть в сборную России, это апофеоз карьеры. Могу понять Артема, знаю его лично, уважаю его как спортсмена. Но решение принимает главный тренер», — сказал Дегтярев.

36-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым (по 30 голов) и выражал желание вернуться в национальную команду, чтобы побить этот рекорд.

7 ноября сборная России объявила окончательный состав команды на матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19-го числа).

Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Михаил Дегтярев
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