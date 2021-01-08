Михаил Боярский: «Какой Дзюба политик? Это глупость!»
11:10
Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о мнении менеджера сборной России Евгения Савина, что форвард Артем Дзюба мог бы стать политиком в будущем.
«Какой Дзюба политик? Это глупость! Я не вижу у него тех качеств, которые бы помогли в решении политических задач. Спортсмены должны оставаться спортсменами, повара — поварами, ну и по списку», — сказал Боярский.
(Владислав Флегонтов)
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