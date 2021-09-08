Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян высказался по поводу желания игрока «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России.

«Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает. Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России. Есть игроки, которые выбирают сборную Армении, это всегда хорошо, но и есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать», — цитирует Мхитаряна «Матч ТВ».

Захарян был включен в расширенный список сборной России на Евро-2020, но из-за болезни не смог принять участия. 1 сентября Захарян дебютировал за российскую команду в матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).