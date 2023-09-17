Бут: «Федерация футбола ЮАР проделывает огромную работу, чтобы провести матч с Россией»

Бывший защитник сборной ЮАР Мэттью Бут оценил вероятность проведения товарищеского матча с национально командой России.

«Возможно ли в будущем провести матч сборных России и ЮАР? Да. Насколько знаю, Федерация футбола ЮАР проделывает огромную работу для этого. Поэтому вероятность провести этот матч очень высока», — приводит слова Бута Sport24.

В сентябре 2023 года сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).