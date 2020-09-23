Место проведения матча Россия — Швеция будет объявлено позднее. Встречу перенесли в Москву
13:05
Как ранее сообщал «СЭ», контрольный матч Россия — Швеция пройдет в Москве. Изначально игра должна была пройти в шведской Сольне.
Игра пройдет 8 октября, начало — в 19.30 по московскому времени. Место проведения матча будет объявлено позднее, уточняет официальный сайт РФС.
11 и 14 октября Россия также проведет матчи Лиги наций против Турции и Венгрии. Обе игры пройдут на стадионе «Динамо».
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