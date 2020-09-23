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Место проведения матча Россия — Швеция будет объявлено позднее. Встречу перенесли в Москву

13:05
Матч Россия — Швеция в 2018 году. Фото РФС
Матч Россия — Швеция в 2018 году. Фото РФС
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Как ранее сообщал «СЭ», контрольный матч Россия — Швеция пройдет в Москве. Изначально игра должна была пройти в шведской Сольне.

Игра пройдет 8 октября, начало — в 19.30 по московскому времени. Место проведения матча будет объявлено позднее, уточняет официальный сайт РФС.

11 и 14 октября Россия также проведет матчи Лиги наций против Турции и Венгрии. Обе игры пройдут на стадионе «Динамо».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212341

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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